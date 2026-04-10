Москва10 апрВести.Нужно вернуть экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, потому что действующий генсек НАТО Марк Рютте может "зализать" президента США Дональда Трампа до дыр. Такое мнение ИС "Вести" озвучил экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров, комментируя поездку Рютте в Вашингтон.
Он добавил, что Рютте делает очень странные заявления, например, что после нападения США на Иран мир стал более безопасным.
Я прошу всех, верните Столтенберга. Я боюсь, Рютте просто залижет Трампа до дыр. Это удивительная история, когда с ним ведут переговоры о возможном выходе Соединенных Штатов из НАТО. Он продолжает заявлять о том, что после начала войны в Иране мир стал более безопасным. И это благодаря лидерству Дональда Трампа. Ну, это вообще удивительная история, я вам хочу сказатьрассказал Килинкаров
Ранее Килинкаров заявил, что Рютте делает парадоксальные высказывания касательно безопасности Европы.