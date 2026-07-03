Москва3 июл Вести.НАТО сильно боится скандалов с США, для их предотвращения в альянсе есть специально обученный человек – генеральный секретарь Марк Рютте. Таким мнением с ИС "Вести" поделился публицист Михаил Леонтьев.

Саммит [НАТО в Анкаре] сейчас будет смешной. НАТО, они его очень боятся и боятся скандала. Для этого у них есть специально обученный человек – Рютте, единственная функция которого – ублажать [президента США Дональда] Трампа. Но надо сказать, что эта функция рациональна с точки зрения НАТО… Значит, они там продвигают так называемый план Б на случай, если Соединенные Штаты отойдут в сторону, чтобы они отошли недалеко и все-таки как-то остались рассказал Леонтьев

Он привел слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, заявившего, что Европа не способна защитить себя без США, иначе ей понадобится 10%.

Вот что говорит на эту тему Рютте… "Если кто-то считает, что Европейский Союз и Европа в целом способны защитить себя без Соединенных Штатов, продолжайте мечтать". Вот он как раз сказал, что если такой цели действительно добиваться, то 5% ВВП точно не хватит, тогда речь будет идти о 10% ВВП. Рютте опасается, что любая попытка европейцев справиться в военном отношении без американцев может стать самосбывающимся пророчеством объяснил Леонтьев

Ранее политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что европейцы будут пытаться лишить президента США Дональда Трампа свободы геополитического маневра. По его словам, на саммите в Анкаре будет "тяжелый разговор".