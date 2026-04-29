Москва29 апр Вести.Дальнейшая конфронтация с США может обернуться серьезными потерями для немецкой экономики, заявил ИС "Вести" представитель партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

Уже сейчас пошлины, которые Трамп вводил в отношении ЕС, и в частности Германии, отражаются очень негативно на немецкой экономике. Все-таки Соединенные Штаты были важным рынком сбыта для немецкой продукции. Сейчас на фоне падения экономических показателей, на фоне того, что при высоких ценах на энергоносители немецкая продукция становится неконкурентоспособной, и заградительные пошлины очень серьезно бьют по немецкой промышленности дальнейшая конфронтация чрезвычайно опасна для немецкой экономики сказал он

Шмидт отметил, что ФРГ может потерять экспортный потенциал.

Мы можем потерять экспортные возможности на американском рынке. В то время как Китай также закрывает для немецких товаров свой рынок. Перспективы для немецкой экономики не самые радужные, и конфронтация с Трампом, конечно же, очень и очень невыгодна для Германии добавил он

На днях президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его позицию по Ирану и отметил, что в Германии плохая ситуация с экономикой.