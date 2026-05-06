Москва6 мая Вести.Новые пошлины США серьезно ударят по немецкому автопрому, который и так находится в тяжелом положении. Такое мнение ИС "Вести" озвучил экс-депутат Бундестага 20-го созыва от фракции "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

Он пояснил, что проблема заключается в ориентации экономики Германии на экспорт: старые рынки закрываются, а новых не предвидится.

В первую очередь данные пошлины ударят по немецкому автопрому, который сейчас находится в очень тяжелом экономическом положении. Продажи в Китае падают, пошлины [президента США Дональда] Трампа, заранее еще до этого введенные, бьют по экспорту. А так как экономика Германии экспортоориентирована, новых рынков пока не предвидится. С другой стороны, наседают китайские конкуренты, это все очень сильно бьет по немецкому автопрому, и в этом году уже анонсированы сокращения работников, закрытие заводов намечается, и в целом прибыль падает рассказал эксперт

Ранее Шмидт заявил, что отправка Германией минного тральщика в Ормузский пролив является политическим жестом, который не окажет реального воздействия на ситуацию в регионе.