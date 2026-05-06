Москва6 мая Вести.Отправка Германии своего минного тральщика в Ормузский пролив – символический жест. Такое мнение ИС "Вести" выразил эксперт экс-депутат Бундестага 20-го созыва от фракции Альтернатива для Германии Евгений Шмидт.

Он объяснил, что у ФРГ нет реальных возможностей обеспечить прокладку путей через Ормузский пролив.

Отправка минного тральщика – это просто политический жест, потому что Германия не имеет никакой военной возможности обеспечить, скажем, прокладку путей через Ормузский пролив. Действительно, отправляется тральщик, 40 человек на борту, оснащен сонарами и подводными дронами. Сейчас он там будет тренироваться где-то в Средиземном море рассказал Шмидт

Он объяснил, что использование флота ФРГ в Ормузском проливе невозможно до тех пор, пока не будут выполнены два условия.

Есть оговорка или две оговорки. Во-первых, нужно, чтобы Бундестаг, немецкий парламент, разрешил использование военных кораблей для обеспечения судоходства в Ормузском проливе, и нужна резолюция ООН. То есть только если эти два условия будут выполнены, только тогда этот тральщик может попасть в Персидский залив, иначе он просто останется на тренировках где-то в Средиземном море. Но это просто пока политический жест: мол, Германия тоже является участником вот этих всех международных событий объяснил Шмидт

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что ФРГ готовится к противостоянию с Россией, для чего проводит ускоренную милитаризацию.