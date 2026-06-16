Мерц: ФРГ будет участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе

Германия отправила корабли для разминирования Ормузского пролива Мерц: ФРГ будет участвовать в обеспечении безопасности в Ормузском проливе

Москва16 июн Вести.Германия готова внести вклад в безопасность на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе в частности. Об этом на саммите G7 заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Он подчеркнул, что Берлин примет участие в установлении стабильности в регионе после достижения окончательных договоренностей между Ираном и США.

Мы всегда говорили, что готовы внести свой вклад. Более того, мы уже направили в регион первые катера и корабли для разминирования отметил Мерц

Ранее сообщалось, что США рассчитывают "довольно быстро" удвоить число проходящих через Ормузский пролив судов.