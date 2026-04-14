Мерц в разговоре с Нетаньяху выступил за прекращение боевых действий в Ливане

Москва14 апр Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху высказался за остановку боевых действий на юге Ливана и начало прямых переговоров с Бейрутом, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

По его словам, Мерц подтвердил, что правительство Германии "решительно поддерживает усилия по достижению дипломатического взаимопонимания" между США и Ираном.

Корнелиус указал, что после завершения ближневосточного конфликта Берлин готов "внести свой вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе при условии создания необходимых для этого предпосылок".

Канцлер ФРГ призвал премьер-министра Нетаньяху начать прямые переговоры о мире с правительством Ливана. Он высказался за прекращение боевых действий на юге Ливана, подчеркнув, что группировка "Хезболлах" должна сложить оружие сказал представитель кабмина журналистам

Он также добавил, что Мерц выразил серьезную обеспокоенность развитием ситуации на палестинских территориях и подчеркнул недопустимость аннексии Западного берега реки Иордан, контроль над которой хочет взять Израиль.

14 апреля в Вашингтоне должна состояться встреча ливанского и израильского послов. По информации телеканала Al Hadath, США гарантировали Ливану, что Израиль не будет бомбить Бейрут до этого времени. Тем не менее это обещание не касается других ливанских территории, которые продолжает атаковать армия еврейского государства.

Как сообщал журналист ИС "Вести" Станислав Бернвальд, ЦАХАЛ расширяет наземную операцию на юге Ливана, пытаясь продвинуться вглубь страны. Формирования военизированной шиитской группировки "Хезболла" пытаются откинуть израильскую армию назад к границе. Движение категорически отвергает прямые переговоры Бейрута и Тель-Авива.