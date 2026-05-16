Мерц обсудил с Трампом Украину и ситуацию вокруг Ирана

Москва16 мая Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом глава правительства Германии сообщил в своем аккаунте в соцсети Х. По словам политика, беседа состоялась, когда Трамп возвращался из Китая, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе разговора Мерц и Трамп уделили внимание вопросам, связанным с поиском варианта мирного урегулирования украинского кризиса.

Кроме того, канцлер и глава Белого дома договорились скоординировать позиции перед саммитом НАТО, который пройдет 7–8 июля в Анкаре.

Мерц охарактеризовал разговор с американским лидером как продуктивный и подчеркнул, что США и Германия остаются "сильными партнерами в сильном НАТО".

В рамках беседы канцлер ФРГ призвал Иран немедленно начать переговоры и разблокировать Ормузский пролив.

Мерц поддержал позицию американской администрации, согласно которой Тегеран не должен обладать ядерным оружием.

Ранее канцлер ФРГ признался, что ему сложно переспорить Трампа, поэтому он старается говорить только то, что нравится президенту Соединенных Штатов.