Москва4 маяВести.
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал важным сохранение партнерства ФРГ и США в рамках Североатлантического альянса, несмотря на разногласия с американским президентом Дональдом Трампом касательно конфликта в Иране.
По его словам, Берлин и Вашингтон имеют общий интерес в укреплении двустороннего сотрудничества, передает телеканал ARD.
Американцы являются для нас важными партнерамиподчеркнул политик
Он также допустил, что Германия могла бы помочь Соединенным Штатам в контексте иранского конфликта.
Ранее в Министерстве иностранных дел России обратили внимание на то, что ФРГ увиливает от оценки ударов США и Израиля.