Мерц заявил о важности сохранения партнерства Германии и США в рамках НАТО Мерц: США остаются ключевыми партнерами Германии в рамках НАТО

Москва4 мая Вести.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал важным сохранение партнерства ФРГ и США в рамках Североатлантического альянса, несмотря на разногласия с американским президентом Дональдом Трампом касательно конфликта в Иране.

По его словам, Берлин и Вашингтон имеют общий интерес в укреплении двустороннего сотрудничества, передает телеканал ARD.

Американцы являются для нас важными партнерами подчеркнул политик

Он также допустил, что Германия могла бы помочь Соединенным Штатам в контексте иранского конфликта.

Ранее в Министерстве иностранных дел России обратили внимание на то, что ФРГ увиливает от оценки ударов США и Израиля.