Трамп давал совет Мерцу по поводу того, чем ему лучше заниматься Трамп: Мерцу стоит лучше заниматься Украиной и внутренними проблемами Германии

Москва30 апр Вести.Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу стоит сосредоточиться на разрешении украинского конфликта и внутренних проблемах Германии, а не на обстановке вокруг Ирана. Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал в соцсети Truth Social.

Канцлер Германии должен уделять больше времени работе над завершением войны России и Украины (пока что он совершенно неэффективен!) и восстановлению своей бедствующей страны, особенно в сферах иммиграции и энергетики написал он

По словам американского лидера, немецкому канцлеру стоит уделять поменьше времени "тому, чтобы мешать тем, кто пытается избавиться от иранской ядерной угрозы".

Ранее Мерц заявил, что разочарован действиями Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана, а также упрекнул Вашингтон в отсутствии стратегии.