Москва1 маяВести.Вице-канцлер ФРГ, министр финансов Ларс Клингбайль поддержал критику действий президента США Дональда Трампа со стороны канцлера Фридриха Мерца, заявив, что Германия "не нуждается" в советах американского лидера. Слова вице-канцлера приводит агентство DPA.
Нам точно не нужны советы Дональда Трампа. Он должен увидеть, какой хаос он создалсказал он
Политик также заявил, что американскому президенту следует провести "серьезные мирные переговоры" в Иране.
Клингбайль раскритиковал стратегию Трампа в отношении Ирана, сказав, что президент США несет ответственность за то, чтобы эта война поскорее закончилась. По его мнению, Трамп полагал, что данный конфликт - "это дело двух-трех дней".
По словам вице-канцлера ФРГ, решающим является то, что европейцам необходимо быть экономически сильными, чтобы им не приходилось позволять кому-либо себя шантажировать. Он отметил, что не хочет зависеть от того, "какое настроение" у американского лидера "сегодня или завтра".
29 апреля канцлер Германии заявил, что выражал Трампу свои сомнения по поводу конфликта с Ираном. 30 апреля Трамп обвинил Мерца во всех проблемах Германии.