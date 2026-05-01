Вице-канцлер Германии: нам точно не нужны советы Трампа, он создал хаос Вице-канцлер ФРГ Клингбайль заявил, что Германии не нужны советы Трампа

Москва1 мая Вести.Вице-канцлер ФРГ, министр финансов Ларс Клингбайль поддержал критику действий президента США Дональда Трампа со стороны канцлера Фридриха Мерца, заявив, что Германия "не нуждается" в советах американского лидера. Слова вице-канцлера приводит агентство DPA.

Нам точно не нужны советы Дональда Трампа. Он должен увидеть, какой хаос он создал сказал он

Политик также заявил, что американскому президенту следует провести "серьезные мирные переговоры" в Иране.

Клингбайль раскритиковал стратегию Трампа в отношении Ирана, сказав, что президент США несет ответственность за то, чтобы эта война поскорее закончилась. По его мнению, Трамп полагал, что данный конфликт - "это дело двух-трех дней".

По словам вице-канцлера ФРГ, решающим является то, что европейцам необходимо быть экономически сильными, чтобы им не приходилось позволять кому-либо себя шантажировать. Он отметил, что не хочет зависеть от того, "какое настроение" у американского лидера "сегодня или завтра".

29 апреля канцлер Германии заявил, что выражал Трампу свои сомнения по поводу конфликта с Ираном. 30 апреля Трамп обвинил Мерца во всех проблемах Германии.