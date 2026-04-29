Politico: Мерц винит в экономических проблемах Германии всех, кроме себя Politico: Мерц объясняет кризис в Германии всем, кроме своих решений

Москва29 апр Вести.Экономика Германии в стагнации, но канцлер ФРГ Фридрих Мерц предпочитает объяснять это внешними факторами, а не политикой своего правительства, пишет газета Politico.

Как отмечает издание, придя к власти с обещанием оживить экономику, за год Мерц не добился заметного прогресса. На фоне падения рейтингов Мерц все чаще винит в проблемах войну в Иране, жесткое регулирование и, как он утверждает, расточительные расходы Евросоюза.

По данным издания, на этой неделе, выступая в актовом зале одной из школ, Мерц обвинил США в том, что они позволили иранскому режиму их унизить, не имеют ясной стратегии и вышли из мирных переговоров ни с чем. По его словам, это привело к скачку цен на энергоносители, обошлось немецким налогоплательщикам в огромные суммы и подорвало экономику страны, поэтому войну с Ираном нужно как можно скорее остановить.

Это стало самой жесткой на сегодня критикой Мерцем политики американского лидера Дональда Трампа по Ирану и вызвало ответ президента США. Трамп в социальной сети Truth Social обвинил канцлера в готовности допустить появление у Ирана ядерного оружия и заявил, что Мерц не понимает, о чем говорит, связав его позицию с "плохим состоянием" Германии. Для Мерца, как отмечает издание, ранее стремившегося к дружбе с Трампом, такой конфликт выглядит осознанным политическим ходом: и Трамп, и война крайне непопулярны в Германии и удобны для критики.

По тому же принципу строится его риторика о Брюсселе. Нападки на европейскую бюрократию, от регулирования ИИ до бюджетной политики, нравятся части бизнес‑сообщества и позволяют канцлеру переносить ответственность за падение конкурентоспособности на ЕС.