Мерц: ФРГ все еще "на вершине мира", но ее экономика развивается слабо

Мерц заявил, что Германия находится "на вершине мира", но у нее много проблем Мерц: ФРГ все еще "на вершине мира", но ее экономика развивается слабо

Москва25 апр Вести.Германия все еще находится "на вершине мира", но испытывает ряд проблем, в том числе с экономическим ростом, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конгрессе Христианско-демократического объединения работников (CDA) в Марбурге. Запись его выступления опубликовало издание Welt в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

Политик признал, что в последние годы Германия демонстрировала "в лучшем случае" слабый экономический рост и снижение инвестиционной активности. Кроме того, она страдает от высоких цен на энергоносители и налогов, увеличивающейся бюрократии, нехватки квалифицированных рабочих, а также "масштабных демографических изменений".

Наша страна по-прежнему сильна… Мы все еще на вершине мира… Но нужно быть честными, в том числе и с самими собой. Германия оказалась под давлением… Мы слишком долго игнорировали структурные перекосы, которые сегодня так сильно парализуют наше общество сказал Мерц

Он признал, что накопившиеся проблемы ослабляют конкурентоспособность ФРГ и ее позиции на мировой арене.

Ранее депутат Бундестага XIX созыва Вальдемар Гердт заявил ИС "Вести" о постепенном разрушении немецкой экономики, что особенно видно по проблемам в пенсионной сфере, школьном образовании, здравоохранении и инфраструктуре Германии.

Гердт отметил, что вместо преодоления накопившихся проблем Берлин пытается оправдать деградацию экономики ФРГ некой "русской угрозой".