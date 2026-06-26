Москва26 июн Вести.В Германии заговорили о деиндустриализации из-за сложной ситуации в экономике, а обещания улучшений, который давал и продолжает давать канцлер Фридрих Мерц, не более чем ложь и воздушные замки. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" бывший депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

По его словам, в нынешнее сложное положение экономику ФРГ завели не в последнюю очередь действия правительства.

Немецкая экономика находится в очень сложной ситуации. На протяжении последних лет наблюдалась рецессия, в этом году некоторые экономисты также прогнозируют рецессию. Мерц, придя к власти, обещал нам экономический подъем, обещал реформы, собственно, для этого он взял еще один специальный фонд, еще один крупный долг, в обход Конституции, якобы для инвестиций в инфраструктуру. Мол, мы сейчас зальем деньги, взятые в долг, в экономику, и это нам даст экономический подъем, за счет чего мы вернем эти кредиты. Ничего этого на самом деле не произошло - деньги просто проели, в инфраструктуру толком не вложили подчеркнул Шмидт

Он отметил: промышленность Германии завязана на дешевые энергоресурсы, а цены на них сейчас бьют рекорды.

То есть продукция становится неконкурентоспособной. Высокие налоги, бюрократия — все это подрывает основы самого немецкого экономического благосостояния. Здесь открыто говорят о процессе деиндустриализации, он выражается в том, что предприятия массово закрываются, переносят продукцию за рубеж, где цены на энергоресурсы довольно-таки сносные. А здесь нас ждет, к сожалению, экономическая стагнация, и Мерц не предлагает абсолютно никакого выхода. Все его заявления оказались ложью, либо просто какими-то воздушными замками, которые он продолжает рисовать, продолжает давать обещания, которые, как уже многие видят, не будут исполнены резюмировал Шмидт

Институт экономических исследований в Мюнхене (Ifo) ранее сообщал, что ситуация с занятостью в Германии остается напряженной, местные компании намерены сократить еще больше рабочих мест.