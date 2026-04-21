В Германии разрушена инфраструктура городов, сообщил немецкий депутат Немецкий депутат Савин: инфраструктура в ФРГ не обновлялась с 80-х годов

Москва21 апр Вести.Инфраструктура в городах Германии не обновлялась с 80-х годов, и денежных средств на ее восстановление у правительства нет. Об этом районный депутат округа Альцай-Вормс от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин рассказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, экономика Германии сегодня находится в состоянии стагнации, из-за чего возникает очень много проблем.

Инфраструктура вообще разрушена, можно так сказать. Да, видно на картинке, что … все хорошо, но эта инфраструктура с восьмидесятых годов. Понимаете? И денег на экономику в Германии нет сказал депутат

Также он отметил, что немецкое правительство пытается мнимой угрозой со стороны России отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.

Где-то процентов 40-50 немцев, они еще верят в те сказки, которые рассказывает правительство о том, что вот Россия готовится напасть на Германию. Вот нагнетают такую обстановку в Германии, чтобы люди думали, [что] … нужно посильнее затянуть пояса добавил Савин

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер подверг критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за то, что он стремится накачивать деньгами коррумпированную Украину вместо помощи своим гражданам.