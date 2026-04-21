Немецкий депутат объяснил, почему народ Германии не рожден для революций Немецкий депутат Савин заявил, что народ Германии не рожден для революции

Москва21 апр Вести.Народ Германии не рожден для революций, поскольку каждый немец в первую очередь думает только о себе и своей безопасности. Об этом районный депутат округа Альцай-Вормс от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин рассказал в интервью ИС "Вести".

В истории страны никогда не было революций, напомнил он.

Потому что народ не рожден для революции. Это не Франция, во Франции каждая проблема сопровождается революционными действиями от населения. В Германии народ спокойный, он терпит, затягивает ремни и ждет, когда наступит светлое будущее… Демонстрации ничего не могут решить в Германии, потому что народ раздроблен, и народ думает в первую очередь только о себе объяснил Савин

Ранее премьер-министр федеральной земли Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Германии необходимо радикально изменить экономический курс, чтобы выйти из кризиса, вызванного дефицитом энергоресурсов. Кречмер указал, что в ФРГ каждый месяц сокращаются десятки тысяч рабочих мест, а правящая коалиция оказалась не в состоянии понять серьезность ситуации.