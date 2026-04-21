Москва21 апрВести.Народ Германии не рожден для революций, поскольку каждый немец в первую очередь думает только о себе и своей безопасности. Об этом районный депутат округа Альцай-Вормс от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин рассказал в интервью ИС "Вести".
В истории страны никогда не было революций, напомнил он.
Потому что народ не рожден для революции. Это не Франция, во Франции каждая проблема сопровождается революционными действиями от населения. В Германии народ спокойный, он терпит, затягивает ремни и ждет, когда наступит светлое будущее… Демонстрации ничего не могут решить в Германии, потому что народ раздроблен, и народ думает в первую очередь только о себеобъяснил Савин
Ранее премьер-министр федеральной земли Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Германии необходимо радикально изменить экономический курс, чтобы выйти из кризиса, вызванного дефицитом энергоресурсов. Кречмер указал, что в ФРГ каждый месяц сокращаются десятки тысяч рабочих мест, а правящая коалиция оказалась не в состоянии понять серьезность ситуации.