Москва15 апр Вести.Германии необходимо радикально изменить экономический курс, чтобы выйти из кризиса, вызванного дефицитом энергоресурсов. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Саксонии Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) в эфире телеканала ARD.

Энергия не должна быть дефицитным, дорогим товаром. Путь, на который мы ступили, ведет через долину смерти. Мы находимся прямо в центре нее сказал Кречмер

Политик заявил, что решение правительства ФРГ снизить налог на топливо не решает проблему. Он отметил, что сейчас Германия ведет экономическую войну с Китаем и Россией, а Вашингтон стал соперником, а не другом Берлина.

Кречмер указал на то, что в ФРГ ежемесячно сокращаются десятки тысяч рабочих мест, а правящая коалиция оказалась не в состоянии даже понять серьезность ситуации, не говоря о реализации мер по выходу из кризиса.

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Германию и ее граждан фактически доводят до края пропасти. По ее словам, очевидным решением на фоне ухудшающейся экономической ситуации могло бы стать возвращение к сотрудничеству с Россией в энергетике, но ни один из действующих политических лидеров Германии не поднимает такой вопрос.