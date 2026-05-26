В Германии предложили обсудить возможность поставок газа из России Премьер-министр Саксонии Кречмер предложил обсудить поставки российского газа

Москва26 мая Вести.После окончания конфликта на Украине необходимо обсуждать вопрос о возобновлении поставок российского газа в Германию, заявил премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью Euronews.

Кречмер надеется на скорое заключение мирного соглашения по Украине.

Как только наступит мир, мы сможем, должны и обязаны обсуждать подобные вопросы [о поставках российского газа] подчеркнул Кречмер

В "Газпроме" сообщили, что темпы заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в Германии и Нидерландах достигли 13-летнего минимума. Крупнейшее ПХГ в Германии - "Реден" - заполнено лишь на 4,2%.

Между тем основатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что промышленность Германии нуждается в доступных энергоресурсах, в том числе из России.