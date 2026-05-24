Вагенкнехт призвала Германию закупать дешевые газ и нефть

Москва24 мая Вести.Немецкой промышленности необходимы доступные энергоресурсы, в том числе из России, заявила основательница немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.

По ее словам, правительство Германии должно снизить цены на энергоносители примерно вдвое, чтобы защитить промышленность от кризиса.

Для этого необходимо снизить высокие налоги и сборы и закупать нефть и газ из самых дешевых источников. Чтобы промышленность не исчезла, ей снова нужна доступная энергия - в том числе из России написала Вагенкнехт в Х

Ранее она раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца и кабмин страны, отметив, что они представляют "реальную угрозу для Германии". Правительство проводит политику, которое ведет государство к катастрофе, считает лидер ССВ.