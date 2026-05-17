"Реальная опасность для Германии": Вагенкнехт раскритиковала Мерца и кабмин ФРГ Вагенкнехт: Мерц и правительство ФРГ являются "реальной опасностью для Германии"

Москва17 мая Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и его правительство, состоящее из блока ХДС/ХСС и СДПГ, представляют "реальную угрозу для Германии". Об этом заявила основательница немецкой партии BSW (ранее - партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Сара Вагенкнехт на своей странице в соцсети X.

По ее словам, нынешний кабмин проводит политику, продолжающую вести Германии к катастрофе, ведя себя при этом все более авторитарно и недемократично.

Мерц и его хаотичная коалиция, способные экономически разорить нашу страну и втянуть ее в большую войну, представляют собой реальную опасность для Германии. Еще три года Мерца стали бы катастрофой для нашей страны - а вовсе не результатом демократических выборов в ландтаг (региональный парламент), какими бы они ни были написала Вагенкнехт в соцсети X

Согласно результатов опроса социологического института INSA, проведенного по заказу газеты Bild am Sonntag, более 80% немцев недовольны правлением Мерца.

Кроме того, социологи спросили граждан, какого будущего они хотели бы для Мерца. 67% опрошенных ответили, что если крупные планы реформ провалятся, то они хотели бы отставки канцлера.