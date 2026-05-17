"Альтернатива для Германии" призвала к досрочным выборам в стране "Альтернатива для Германии" призвала провести досрочные выборы в парламент

Москва17 мая Вести."Альтернатива для Германии" (АдГ) в своем аккаунте в соцсети X призвала провести досрочные выборы в парламент страны после высказываний в адрес партии со стороны премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.

Зедер, лидер Христианско-социалистического союза (ХСС)16 мая во время выступления на католическом съезде в Вюрцбурге 16 мая назвал АдГ "худшей правой организацией во всей Европе" и главной угрозой для демократических институтов Германии.

Зедер называет АдГ "худшей правой организацией Европы" и имеет в виду 29% избирателей. Тот, кто так отзывается о собственном народе, не имеет права оставаться в демократическом обществе. Досрочные выборы — сейчас говорится в ответе АдГ

Газета Bild 16 мая сообщила, что, согласно проведенному ей опросу, рейтинг поддержки АдГ составляет рекордные для партии 29% избирателей. Поддержка АдГ увеличилась на более, чем на 8% с результата, показанного партией на последних выборах в Бундестаг в феврале 2025 года. Тогда АдГ набрала 20,8% голосов избирателей.