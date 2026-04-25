Партия АдГ побила рекорд по популярности, обойдя с отрывом правящую ХДС/ХСС АдГ установила рекорд, обогнав ХДС/ХСС по популярности на 4 процентных пункта

Москва25 апр Вести.Рейтинг партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) достиг рекордного уровня в 28%, она обошла блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца на 4 п.п. Об этом сообщила газета Bild по результатам опроса, проведенного социологическим институтом INSA.

Популярность Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Левых" не изменилась и составила 14% и 11% соответственно. "Зеленых" поддержали 12% респондентов.

Политическая бомба в новом воскресном тренде: популярность АдГ… достигает теперь 28%. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений INSA. Таким образом, крайне правая партия опережает блок ХДС/ХСС на целых четыре процентных пункта говорится в публикации

В январе институт INSA также сообщал, что АдГ лидирует по популярности среди немцев. Тогда ее согласились поддержать 26% опрошенных. Партия сохраняет первое место в рейтингах с сентября прошлого года.