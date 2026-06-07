Дмитриев: АдГ популярна в Германии из-за того, что Мерц ведет себя, как Байден

Дмитриев объяснил популярность АдГ в Германии схожестью Мерца и Байдена Дмитриев: АдГ популярна в Германии из-за того, что Мерц ведет себя, как Байден

Москва7 июн Вести.Рост популярности оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" вызван тем, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц ведет себя, как экс-президент США Джо Байден. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В своей публикации в соцсети X он отметил, что АдГ показала 500-процентный рост популярности у населения и назвал это следствием провальной политики Мерца сразу по многим направлениям.

Это прямой результат ошибочной политики Мерца в отношении иммиграции, энергетики, экономики, цензуры и разжигания войны, а также его неспособности признать свои ошибки и исправить их​​​. Мерц – это Байден написал Дмитриев

Ранее из результатов опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild, стало известно, что уровень недовольства немцев канцлером ФРГ достиг рекордной отметки. Работу немецкого политика одобрили лишь 15% опрошенных.