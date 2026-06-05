Москва5 июн Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) – борцы за интересы немецкого народа, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал сообщение немецкого агентства DPA, что представители АдГ в ходе Петербургского международного экономического форума публично призвали восстановить связи между ФРГ и РФ.

Хорошо. Для меня было удовольствием и честью модерировать эту панельную дискуссию о наведении культурных мостов с Европой. "Альтернатива для Германии" борется за интересы немецкого народа, против бюрократического идиотизма и предвзятости СМИ написал Дмитриев в соцсети X

Ранее депутат Бундестага от АдГ Штеффен Котре заявил, что немецкие компании не могут вернуться на российский рынок из-за давления США. Он уточнил, что американцы шантажируют немцев прекращением деловых отношений, если те решат возобновить свою деятельность в России.