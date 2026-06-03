Дмитриев встретился с депутатом Бундестага от АдГ Фронмайером

Дмитриев обсудил с депутатом Бундестага сотрудничество РФ и ФРГ Дмитриев встретился с депутатом Бундестага от АдГ Фронмайером

Москва3 июн Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что встретился с зампредседателя фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге Маркусом Фронмайером.

Он обсудил с депутатом экономическое сотрудничество Москвы и Берлина, а также возобновление делового диалога Россия - Германия - США.

С нетерпением жду построения великого будущего вместе с АдГ - самой популярной партией Германии написал глава РФПИ в соцсети X

Ранее Дмитриев сказал, что представители Европы прибыли на Петербургский международный экономический форум, поскольку осознали последствия энергетического кризиса.