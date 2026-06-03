Москва3 июн Вести.Представители Европейского союза приехали на Петербургский международный экономический форум, потому что осознали последствия энергетического кризиса. Такое заявление сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Спецпредставитель президента также отметил стремление стран глобального Юга к партнерству с Россией.

Мы также видим, что будет много представителей из Европы. А что происходит в Европе – это то, что Европа наконец видит, что экономический кризис, энергетический кризис, который там наступает, – это результат отказа от российской энергетики. Российская энергетика – это было 55% всех поставок газа в Германию, и сейчас фактически происходит полная деиндустриализация Германии, предприятия закрываются сказал Дмитриев

Ранее сообщалось, что ПМЭФ-2026 посетят около 20 тысяч человек из более чем 100 стран. Форум проходит с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".