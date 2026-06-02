Ушаков: в ПМЭФ примут участие свыше 20 тысяч человек из более чем 100 стран

Москва2 июн Вести.В настоящий момент подтверждено участие около 20 тысяч человек из более чем 100 стран мира в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2026 года. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, главной темой ПМЭФ-2026 станет "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Деловая программа мероприятия будет сгруппирована по пяти тематическим направлениям.

Первое – это "Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством". Второе направление – "Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста. Третье направление – "Социальная сфера в эпоху новых технологий". Четвертое – "Среда для жизни: новые технологии – новое качество. И пятое направление – "Технологии, определяющие будущее". Отмечу, что на форуме будут присутствовать многочисленные гости. В настоящий момент, как меня информировали, подвержено участие где-то 20 тысяч человек из более 100 стран мира рассказал он

Страной – гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия, добавил Ушаков.

Представительную делегацию этой страны возглавит министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Делегация будет весьма представительной, широкой, я бы сказал… Около 200 представителей ключевых ведомств и структур Королевства, представителей банков, нефтяной компании Saudi Aramco отметил он

XXIX Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. В этом году в рамках мероприятия запланировано более 150 тематических сессий. Ранее сообщалось, что участие в ПМЭФ примет президент России Владимир Путин.