Путин на предстоящей неделе выступит на ПМЭФ и наградит многодетных матерей

Москва31 мая Вести.Президент России Владимир Путин на следующей неделе выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится с 3 по 6 июня, сообщил Павел Зарубин для ИС "Вести".

В графике главы государства на следующей неделе также запланированы встреча с главами ведущих мировых информагентств и заседание совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

Кроме того, президент РФ на будущей неделе проведет встречу с многодетными семьями и вручит ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава".