СМИ: ОАЭ нанесли десятки ударов по Ирану в координации с США и Израилем WSJ: ОАЭ нанесли десятки ударов по Ирану в ходе конфликта

Москва30 мая Вести.ОАЭ нанесли десятки авиаударов в координации с США и Израилем по Ирану с начала ближневосточного конфликта. Такую информацию обнародовала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В материале сказано, что удары производились с первых дней боевых действий вплоть до дня после объявления перемирия в апреле.

Как утверждается, среди целей были объекты на островах Кешм и Абу-Муса в Ормузском проливе, порт Бендер-Аббас, нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван и нефтехимический комплекс в Ассалуйе.

По информации газеты, масштабы участия ОАЭ в военной кампании оказались значительно больше, чем сообщалось ранее. Источники уверяют, что часть ударов было произведено в ответ на атаки Ирана на нефтегазовую инфраструктуру. Издание пишет, что удар по комплексу в Ассалуйе вызвал критику со стороны международного сообщества и побудил американскую сторону попросить Израиль прекратить атаки на энергообъекты.

По данным издания, действия Эмиратов привели к разногласиям среди стран Персидского залива.

В марте высокопоставленный чиновник ОАЭ в интервью The Jerusalem Post опроверг причастность страны к удару по заводу в Иране.