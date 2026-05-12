ОАЭ заподозрили в ударах по Ирану в разгар разговоров о прекращении огня WSJ: ОАЭ могли нанести удары по заводу в Иране в момент достижения перемирия

Москва12 мая Вести.Вооруженные силы ОАЭ могли нанести ряд ударов по территории Ирана, в то время как президент США Дональд Трамп объявлял о прекращении огня.

О это пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Власти Эмиратов публично не подтверждали осуществление атаки на Исламскую Республику. Однако собеседники издания утверждают, что Абу-Даби наносил удар по нефтеперерабатывающему заводу на иранском острове Лаван.

В материале говорится, что эта атака произошла в начале апреля, примерно в то время, когда Трамп объявил о прекращении огня между сторонами. Удар по объекту вызвал крупный пожар, в результате чего большая часть мощностей завода была выведена из строя, отмечает газета. Вашингтон не санкционировал атаку, но и не препятствовал ей, указали авторы статьи.

На прошлой неделе Иран атаковал ОАЭ беспилотниками. Иранская сторона предупреждала ОАЭ, что даст сокрушительный ответ, если монархия Персидского залива будет провоцировать Тегеран ударами.