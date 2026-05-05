Москва5 маяВести.Тегеран даст сокрушительный ответ, если с территории ОАЭ будут осуществляться враждебные действия в отношении Иранской Республики. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
Тегеран предостерег Абу-Даби от любых провокаций.
Предостерегаем, что мы дадим сокрушительный ответ, который заставит пожалетьпередает его слова иранская государственная телекомпания
Ранее с иранской территории в направлении ОАЭ были запущены ракеты и беспилотные летательные аппараты.