Иран пригрозил ОАЭ сокрушительным ударом в случае провокаций Иранское военное командование: ОАЭ ждет сокрушительный ответ в случае провокаций

Москва5 мая Вести.Тегеран даст сокрушительный ответ, если с территории ОАЭ будут осуществляться враждебные действия в отношении Иранской Республики. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования страны "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

Тегеран предостерег Абу-Даби от любых провокаций.

Предостерегаем, что мы дадим сокрушительный ответ, который заставит пожалеть передает его слова иранская государственная телекомпания

Ранее с иранской территории в направлении ОАЭ были запущены ракеты и беспилотные летательные аппараты.