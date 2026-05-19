Иран предупредил, что решительно ответит на новую атаку США и их союзников

Москва19 мая Вести.США и их союзники не должны совершать новых стратегических ошибок в отношении Ирана. Тегеран решительно ответит на любое новое нападение на Иран, заявил командующий Центральным штабом "Хатам аль-Анбия" генерал-майор Али Абдуллахи, сообщает иранское агентство Fars.

Мы вновь предупреждаем США и их союзников, чтобы они не совершали стратегических ошибок и просчетов​​​. Они должны понять, что Иран и его вооруженные силы находятся в готовности. Сейчас они еще сильнее, чем прежде. Они решительно и с полной силой ответят на любое новое нападение со стороны врагов приводит Fars слова Абдуллахи

Иранские СМИ сообщили 18 мая о работе систем ПВО над иранским островом Кешм в Персидском заливе, а также в небе над городом Исфахан на юге Ирана. По сведениям агентства Mehr, средства ПВО сработали после того, как в небе появились вражеские дроны.