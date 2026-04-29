Иран предупредил о беспрецедентном ответе при продолжении США морской блокады Press TV: Иран даст беспрецедентный ответ, если США продолжат морскую блокаду

Москва29 апр Вести.Иран готов дать беспрецедентный военный ответ, если войска США продолжат морскую блокаду в отношении Тегерана. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник в сфере безопасности.

Продолжающиеся американское морское пиратство и бандитизм в форме так называемой морской блокады в скором времени столкнутся с практическими и беспрецедентными военными действиями говорится в публикации

Отмечается, что иранские ВС проявляли сдержанность, чтобы дать США шанс изучить и принять условия Исламской Республики по постоянному прекращению конфликта.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовиться к затяжной блокаде Ирана. Глава государства посчитал возобновление обстрелов республики или выход из конфликта более рискованными вариантами развития событий.