В Иране заявили о готовности к возможной наземной операции американской армии

Иранские военные отработали различные сценарии возможных атак со стороны США В Иране заявили о готовности к возможной наземной операции американской армии

Москва23 июл Вести.Иранские военные провели подготовку к различным сценариям потенциальных атак со стороны США, включая возможность наземной военной операции.

Об этом РИА Новости сообщил осведомленный военный источник в Исламской Республике.

Наши вооруженные силы подготовили различные сценарии для противодействия любой новой атаке со стороны США, особенно если Вашингтон совершит ошибку и начнет наземное вторжение сказал собеседник агентства

Он также подчеркнул, что на любую повторную атаку на ядерные объекты или инфраструктуру Ирана последует жесткий ответ, который превзойдет ожидания американской стороны.

По словам источника, угрозы президента США Дональда Трампа только укрепили боеготовность иранских военных для отражения возможного вторжения.

При этом иранский военный добавил, что ответственность за эскалацию напряженности несет Вашингтон.

8 июля Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном, достигнутое в ночь на 18 июня, больше не действует. С этого дня американские военные возобновили нанесение ударов по Ирану, которые, по утверждению Центрального командования Вооруженных США, являются реакцией на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

В ответ иранские военные нанесли удары по американским базам на Ближнем Востоке. Тегеран также обвинил США в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.