Москва18 мая Вести.Иран готов к новой потенциальной атаке Соединенных Штатов и Израиля. Более того, у Тегерана есть все возможности для контрнаступления, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Так он прокомментировал в соцсети X публикацию президента США Дональда Трампа о том, что время для Исламской Республики "истекает".

Если президент поддастся давлению и возобновит войну, Иран справится и выдержит этот удар, но затем предпримет контратаку в отношении американских объектов и активов союзников в регионе, особенно против нефтегазовой и водной инфраструктуры считает Дэвис

Он подчеркнул, что "пустые угрозы" Вашингтона не заставят Тегеран подчиниться. При этом реальная эскалация, по словам Дэвиса, может нанести серьезный и долгосрочный экономический ущерб Штатам.

Между тем Трамп предупредил, что Исламской Республике стоит его "остерегаться".