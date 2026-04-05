Дэвис: за обострение конфликта на Ближнем Востоке заплатят обычные люди

Москва5 апр Вести.За обострение конфликта на Ближнем Востоке будут вынуждены платить обычные люди, какие бы решения ни приняли лидеры враждующих сторон. С таким заявлением выступил подполковник запаса Сухопутных войск США Дэниел Дэвис в социальной сети X.

По оценке эксперта, сейчас между властями США и Ирана идет игра в "кто кого перехитрит", так как американский президент Дональд Трамп заявляет, что Тегеран обязан капитулировать к 7 апреля, иначе он "взорвет все", а иранские власти настаивают на компенсации в качестве предварительного условия для открытия Ормузского пролива.

Одно можно сказать точно: обычные люди заплатят за все это написал Дэвис



Он также добавил, что единственный путь, по которому могут идти обе стороны противостояния, — это наращивание эскалации.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ на это Исламская Республика атаковала объекты в Катаре, Кувейте, ОАЭ и в Бахрейне, а также в Израиле.