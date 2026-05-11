Остается только молиться: подполковник Дэвис о переговорах США с Ираном Подполковник Дэвис: США и Иран могут возобновить боевые действия

Москва11 мая Вести.США и Иран приближаются к возобновлению боевых действий. Остается только молиться, чтобы здравый смысл вмешался в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X.

Последние заявления Ирана, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху говорят о том, что стороны вновь близки к конфронтации.

Это, по-прежнему, наихудший исход для всех участников. И мы можем только молиться, чтобы дипломатия и здравый смысл каким-то образом смогли вмешаться в этот процесс. Но перспективы мирного урегулирования выглядят не очень радужно подчеркнул Дэвис

Трамп заявил, что ему не нравится ответ Тегерана на предложения Вашингтона по урегулированию конфликта. Трамп назвал ответ Ирана "неприемлемым".

Между тем агентство Tasnim написало, что Иран не согласен с реакцией Трампа на ответ Тегерана. Иранские переговорщики составляют предложения в интересах своей страны, а не для того, чтобы угодить Трампу, заявил источник агентства.