Москва11 маяВести.США и Иран приближаются к возобновлению боевых действий. Остается только молиться, чтобы здравый смысл вмешался в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X.
Последние заявления Ирана, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху говорят о том, что стороны вновь близки к конфронтации.
Это, по-прежнему, наихудший исход для всех участников. И мы можем только молиться, чтобы дипломатия и здравый смысл каким-то образом смогли вмешаться в этот процесс. Но перспективы мирного урегулирования выглядят не очень радужноподчеркнул Дэвис
Трамп заявил, что ему не нравится ответ Тегерана на предложения Вашингтона по урегулированию конфликта. Трамп назвал ответ Ирана "неприемлемым".
Между тем агентство Tasnim написало, что Иран не согласен с реакцией Трампа на ответ Тегерана. Иранские переговорщики составляют предложения в интересах своей страны, а не для того, чтобы угодить Трампу, заявил источник агентства.