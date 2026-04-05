Москва5 апр Вести.Публикация президента США Дональда Трампа, в которой он обещает устроить Ирану "ад", не заставит Тегеран капитулировать. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, подобные слова Трампа могу привести к тому, что союзники США в регионе столкнутся с уничтожением своей энергетической и инфраструктурной базы в результате ответного удара Ирана.

Этот пост президента Трампа в социальных сетях и все разрушения, которыми он угрожает, не заставят Иран капитулировать написал Дэвис в соцсети X

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social пост, в котором в грубой форме призвал Тегеран открыть судоходство в Ормузском проливе. В противном случае Вашингтон пообещал устроить 7 апреля "день электростанций" и "день мостов".