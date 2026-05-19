Дэвис об отказе США атаковать Иран: никто больше не верит словам Трампа Подполковник Дэвис: никто больше не верит словам Трампа

Москва19 мая Вести.Заявление президента США Дональда Трампа о "серьезных переговорах" по урегулированию ближневосточного кризиса и отказе от запланированных на 19 мая ударов по Ирану может быть попыткой повлиять на рынки. Но никто больше не верит в искренность американского лидера, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Так он прокомментировал в соцсети X сообщения о том, что США отложили нападение на Иран после просьб со стороны государств Персидского залива, которые видят в нынешних переговорах возможность для заключения сделки.

Президент Трамп говорил подобное уже много раз, вероятно, чтобы позитивно повлиять на рынки, но сейчас никто не верит, что в его словах есть хоть капля правды написал Дэвис

При этом он допустил, что американская сторона действительно не будет атаковать Иран в ближайшее время.

Накануне Трам заявил, что США отложили нападение на Иран, но оставляют свои войска в готовности для "полномасштабного наступления", если "приемлемая сделка" не будет достигнута.

Ранее Дэвис предупредил, что у Тегерана есть все возможности для контрнаступления в случае новой атаки США и Израиля. По его словам, "пустые угрозы" Штатов не заставят Иран подчиниться.