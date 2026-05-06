Дэвис: завершение "Проекта Свобода" говорит о неудаче администрации Трампа Подполковник Дэвис: администрация Трампа не видит цели в конфликте с Ираном

Москва6 мая Вести.Спонтанное начало и завершение "Проекта Свобода", провозглашенного президентом США Дональдом Трампом всего 48 часов назад, говорит о потери Вашингтоном конечной цели в конфликте с Ираном. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

На своей странице в соцсети X он отметил, что, хотя американский лидер назвал эту операцию успешной, совершенно очевидно, что здесь не идет речь ни о каком успехе.

Еще более тревожные новости из Белого дома: не успело пройти и 48 часов, как президент Трамп завершил так называемый "Проект Свобода", объявив его успешным, хотя очевидно, что никакого успеха нет. Поддерживая блокаду в силе, он гарантирует, что переговоров с другой стороной не будет. А заявления, будто переговоры с Ираном идут, прямо опровергаются словами иранцев написал Дэвис

По его словам, такое развитие ситуации ставит Соединенные Штаты в очень уязвимое положение, нанося им огромный урон.

Это еще одно свидетельство того, что администрация [США] терпит неудачу, отчаянно пытаясь найти хоть какое-то решение, даже не зная, чего именно они ищут отметил эксперт

По мнению Дэвиса, Вашингтон находятся в опасной ситуации, поскольку каждый день, пока Ормузский пролив закрыт, экономический ущерб США увеличивается.

Ранее стало известно, что Вашингтон не принял инициативу Тегерана, направленную на прекращение боевых действий в ближневосточном регионе. Иран предложил трехэтапный план действий, целью которого был постепенный переход от режима прекращения огня к долгосрочному урегулированию. План предполагал обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе и установление долгосрочного мира. Также Тегеран выразил готовность заморозить процесс обогащения урана на 15 лет, но отверг требование о ликвидации своих ядерных объектов. Трамп заявил, что представленные условия "не отвечают интересам США".