Москва26 маяВести.Президенту США Дональду Трампу необходимо закончить конфликт с Ираном, пока у него остается такая возможность. Таким мнением поделился подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
По его словам, Вашингтон столкнется с ужасающими экономическими последствиями, если продолжит эскалацию конфликта.
Часы тикают. Президент Трамп должен немедленно снять эту войну с повестки дня, пока у него еще есть такая возможностьнаписал Дэвис
Он отметил, что стратегия Штатов в ближневосточном конфликте "ослеплена краткосрочной близорукостью".
Ранее он заявил, что самое выгодное решение для Вашингтона в конфликте с Тегераном - выйти из войны, пережив позор поражения, но сохранив силы.