Дэвис: Трамп должен закончить войну с Ираном, пока у него есть такая возможность

Москва26 мая Вести.Президенту США Дональду Трампу необходимо закончить конфликт с Ираном, пока у него остается такая возможность. Таким мнением поделился подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

По его словам, Вашингтон столкнется с ужасающими экономическими последствиями, если продолжит эскалацию конфликта.

Часы тикают. Президент Трамп должен немедленно снять эту войну с повестки дня, пока у него еще есть такая возможность написал Дэвис

Он отметил, что стратегия Штатов в ближневосточном конфликте "ослеплена краткосрочной близорукостью".

Ранее он заявил, что самое выгодное решение для Вашингтона в конфликте с Тегераном - выйти из войны, пережив позор поражения, но сохранив силы.