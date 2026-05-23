Дэвис рассказал, почему США выгоднее пережить позор поражения в Иране Дэвис: США в ситуации с Ираном выгоднее уйти, пережив позор поражения

Москва23 мая Вести.Самое выгодное сейчас для США решение - выйти из конфликта с Ираном, пережив позор поражения, но сохранив силы. Таким мнением поделился подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию Daily Mail о том, что запланированная поездка президента США Дональда Трампа на гольф-курорт отменена из-за "правительственных обстоятельств", вынудивших его остаться на выходные в Белом доме. По информации СМИ, в Вашингтоне рассматривают возможность новых ударов по Ирану в ближайшее время.

Мы находимся в потенциально очень опасном моменте войны. Если Трамп решится на какие-либо военные действия, вся напряженная ситуация может обернуться против нас... Мы остаемся в прежнем положении: единственное, что выгодно нашей стороне, имеет смысл и достижимо - это уйти без дальнейших военных ударов, пережить позор поражения, но сохранить шанс на успех в будущем, сохранить все наши силы, а также увидеть возобновление работы Ормузского пролива для обеспечения мировых энергетических систем написал Дэвис

По его словам, даже в случае ограниченной атаки США, Иран может нанести мощный ответный удар по энергетическим объектам стран Персидского залива.

Накануне портал Axios сообщил, что глава Белого дома всерьез задумался о нанесении новых ударов по Исламской Республике. Между тем телеканал CBS передает, что американские чиновники отменяют свои планы на выходные из-за возможного удара Штатов по Ирану.