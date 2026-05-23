CBS: чиновники в США отменяют планы на выходные из-за возможного удара по Ирану

Чиновники в США отменяют планы на выходные из-за возможного удара по Ирану CBS: чиновники в США отменяют планы на выходные из-за возможного удара по Ирану

Москва23 мая Вести.Американские чиновники отменяют свои планы на выходные из-за возможного удара Соединенных Штатов по Ирану. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

Отмечается, что окончательное решение о новой атаке на Исламскую Республику пока не принято.

Некоторые представители вооруженных сил и разведывательного сообщества США отменили свои планы на выходные... в ожидании возможных ударов говорится в материале

Накануне портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп всерьез задумался о нанесении новых ударов по Ирану. Американский лидер провел совещание по ситуации вокруг Ирана, на котором присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, глава Пентагона Пит Хегсет и другие чиновники.