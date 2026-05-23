Москва23 мая Вести.Вооруженные силы Ирана подготовили новые сценарии для ответа на потенциальную атаку Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Как отмечается, иранские ВС внимательно следят за ситуацией.

Если противник допустит глупость, он увидит "третью версию борьбы Ирана". Это касается как новой техники и новых целей, так и области тактики и военной стратегии. Новые транснациональные фронты также заставят их [противника] еще больше пожалеть [об атаке] говорится в материале

По мнению собеседника агентства, Вашингтон понимает, что не сможет достичь превосходства военным путем.

Между тем портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп всерьез задумался о нанесении новых ударов по Исламской Республике. Телеканал CBS, в свою очередь, передает, что американские чиновники отменяют свои планы на выходные из-за возможного удара Штатов по Ирану.