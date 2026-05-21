Иран изменит тактику войны, если конфликт с США возобновится Эксперт Дареини: при возобновлении войны с США Иран применит новую тактику

Москва21 мая Вести.Если конфликт с США возобновится, Иран будет использовать новую тактику войны. Таким мнением с ИС "Вести" поделился эксперт Центра стратегических исследований Ирана Али Акбар Дареини.

Он добавил, что, поскольку страна ведет войну на выживание, она будет сражаться совершенно по-другому.

Если война возобновится, Иран определенно применит новую тактику. Он будет сражаться совершенно по-другому. Иран ведет войну за выживание. Наша страна приложит все свои силы, чтобы выжить и нанести непоправимый урон своим врагам. Как именно она собирается это сделать, зависит от иранских стратегов и военных командиров. Лично я ожидаю, что география войны расширится и появится тактика, которую Иран не применял в предыдущих войнах заявил Дареини

Ранее в Иране заявили о готовности применить новый тип вооружений в случае, если США и Израиль возобновят удары по Исламской Республике.