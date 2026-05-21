США потерпят крах в случае возобновления войны против Ирана Эксперт Дареини: США потерпят крах в случае возобновления войны против Ирана

Москва21 мая Вести.Если США решатся на возобновление войны против Ирана, они потерпят крах. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился эксперт центра стратегических исследований Ирана Али Акбар Дареини.

Он объяснил, что Иран сейчас намного сильнее, чем он был до войны с США и Израилем.

Он [президент США Дональд Трамп] планирует новые удары, потому что потерпел неудачу на каждом этапе своего пути. Но он потерпит серьезный крах, если снова ударит по нам. Ракетная промышленность Ирана, производство беспилотных летательных аппаратов понесли некоторый ущерб, но Иран восполнил его. Иран сейчас намного сильнее, чем до войны. И более того, Иран преуспел в обратном проектировании неразорвавшихся боеприпасов и оружия, которые он получил во время двенадцатидневной войны и в ходе сорокадневной войны, и теперь производит их. И наша страна воспользуется этими разработками, если война вспыхнет снова заявил Дареини

Ранее интернет-портал Axios писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить Трампа в необходимости продолжения нанесения ударов по Ирану.