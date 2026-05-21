Москва21 мая Вести.Возобновление ближневосточного конфликта приведет к тому, что Западная Азия погрузится во тьму. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал эксперт Центра стратегических исследований Ирана Али Акбар Дареини.

По словам эксперта, у президента США Дональда Трампа нет уверенности, что продолжение конфликта приведет его к желаемым результатам, но израильское лобби по-прежнему подталкивает его к возобновлению войны.

Если это произойдет, то это будет война, которой мир до сих пор не видел. Это будет война против экономической инфраструктуры. Это мой прогноз. И если инфраструктура Ирана станет мишенью, Иран ответит тем же. А это означает, что вся инфраструктура от Израиля до Объединенных Арабских Эмиратов будет разрушена, и вся Западная Азия погрузится во тьму. Таков будет результат. Итак, лучший исход для Трампа – это выбраться из трясины, а не углубляться в нее заявил Дареини

Ранее Дареини заявил, что Иран не придает значения дедлайнам и постам Трампа в социальных сетях, так как риторика американского лидера меняется слишком часто, и иранская сторона принимает решения исходя из своих стратегических интересов.