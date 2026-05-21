Трампу нужно отстраниться от Израиля, чтобы сохранить лицо, считает эксперт Эксперт Дареини: Трампу нужно дистанцироваться от Израиля, чтобы сохранить лицо

Москва21 мая Вести.Единственное решение для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которое поможет ему сохранить лицо в ближневосточном конфликте, – отстраниться от Израиля. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал эксперт Центра стратегических исследований Ирана Али Акбар Дареини.

По словам специалиста, если американцы хотят выбраться из этой ситуации, у них нет другого выбора, кроме как признать права Ирана на обогащение урана и контроль над Ормузским проливом, прекратив войну.

Трамп начал агрессивную войну, исходя из расчета, что Иран рухнет в течение двух-трех дней, и его заманил в эту ловушку Израиль. Президент США купился на идею о том, что если он начнет войну против Ирана, Иран будет вынужден капитулировать. Но американцы не понимают стратегическую культуру Ирана, культуру сопротивления и жизнестойкость. Эта война значительно укрепила национальную солидарность. Иран пережил войну. Сейчас США ведут войну на истощение – войну, которую Трамп пообещал избежать. Он проводил предвыборную кампанию, обещая положить конец бесконечным глупым войнам на Ближнем Востоке, но он сам начал самую страшную войну, нарушив собственные обещания американцам. Посмотрите на цены на нефть, удобрения, алюминий и продукты в Штатах. Это катастрофа для мировой экономики и для самих США. Им, чтобы выбраться из этой трясины, необходимо проявить гибкость и дистанцироваться от Израиля и его лобби. Это единственное решение для Трампа, чтобы сохранить лицо заявил Дареини

Ранее Дональд Трамп заявил, что Ирану следует принять устраивающее американскую сторону решение по поводу возможного мирного соглашения, подчеркнув, что в случае отказа Вашингтон готов предпринять решительные шаги.