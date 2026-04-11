Москва11 апр Вести.По итогам переговоров между США и Ираном, даже если они не приведут к урегулированию конфликта, Тегеран может получить весомые преимущества: разъединение Америки и Израиля и контроль над Ормузским проливом. Об этом ИС "Вести" заявил исполнительный вице-президент Института ответственного госуправления им. Куинси в Вашингтоне Трита Парси.

Эксперт предположил, что Трамп может не возобновить военные действия против Ирана после истечения срока перемирия, поскольку утратил контроль над событиями.

Во-первых, надо констатировать, что Трамп, по сути, сдал назад. Он уже некоторое время пытался выйти из этой войны, но не мог просто развернуться восвояси, потому что потерял контроль над событиями. Рычаги влияния оказались в руках иранцев. Возможно, теперь ему удастся сделать это через прекращение огня. Даже если переговоры о перемирии провалятся и не приведут к устойчивому регулированию, все равно есть вариант, что Трамп не станет возобновлять военные действия. Иранцы останутся в состоянии войны только с Израилем. Вряд ли это предел их мечтаний отметил он

По его словам, в этом случае Ирану будет противостоять только Израиль. Кроме того, Тегеран сможет сделать источником дохода Ормузский пролив.

Два преимущества они получат. Во-первых, им удастся отделить США от Израиля. А во-вторых, они продолжат контролировать Ормузский пролив и взимать судов плату за транзит. И это станет новой нормой дополнил свою мысль Парси

Ранее сообщалось, что при желания Трампа заключить мир или перемирие с Ираном, он непременно даст об этом знать Тель-Авиву. Однако, в Тегеране понимают, что в одночасье противостояние остановлено не будет.