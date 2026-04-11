Москва11 апр Вести.Из войны на Ближнем Востоке Иран выйдет с большими потерями, но с мощной геополитической позицией. Такое предположение ИС "Вести" высказал исполнительный вице-президент Института ответственного госуправления им. Куинси в Вашингтоне Трита Парси.

По его мнению, Исламская Республика нанесла США стратегическое поражение.

Из этой войны иранцы, скорее всего, выйдут с большими материальными потерями, но в более сильной геополитической позиции. Теперь у них на руках новые и очень мощные геополитические карты. Еще они показали, что не только смогли выстоять под американскими бомбардировками, но и фактически нанесли Соединенным Штатам стратегическое поражение. Это шокирует некоторые государства Залива. Тут не Ирак. В Ираке США за три недели выиграли в военном плане, но затем проиграли мир. Здесь же Соединенные Штаты проиграли в военном отношении. Возможно, они одержали победу в численном военном смысле, но проиграли асимметрично. Это поражение сказал Парси

Также он отметил, что итогом конфликта может стать сближение некоторых стран Персидского залива с Израилем.

Сейчас монархи залива злы на Иран за удары с его стороны. Иранцы в ответ в ярости, потому что считают, что многие соседи позволили использовать свое воздушное пространство и территорию для атак против Ирана. Но по итогам, некоторые из них, думаю, придут к выводу, что, возможно, следует больший упор сделать на увеличение Ирана. Некоторым такое будет очень трудно, например, Объединенным Арабским Эмиратом. И тогда вопрос: если ОАЭ, а, возможно, и Саудовская Аравия, не могут положиться на США, потому что на них больше нельзя полагаться, как на военную силу, возможно, им придется сделать не очень желательный для себя выбор в пользу дальнейшего сближения с Израилем? И такое (сближение) станет результатом этой самой войны, потому что до нее тенденция была обратной – отдаление от Израиля добавил он

Ранее сообщалось, что выход США из конфликта даст Ирану 2 важных преимущества: разъединение Америки и Израиля и контроль над Ормузским проливом. Также эксперт Парси отметил, что Трамп может не возобновить военные действия против Ирана после истечения срока перемирия, поскольку утратил контроль над событиями.